Журналистов призвали присоединиться к мониторингам нацпроектов в регионах

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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В финале «Игры Престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы ещё не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За 9 лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...

Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
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            Журналистов призвали присоединиться к мониторингам нацпроектов в регионах

            15 мая 2019, 15:10

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Пять сопредседателей Центрального штаба Народного фронта пригласили участников сочинского медиафорума присоединиться к народному контролю, в ходе которого ОНФ оценивает реализацию национальных проектов.

            Представители ОНФ указали, что СМИ нередко лучше общественников владеют ситуацией на местах, потому их помощь так важна; при этом журналистам это дает еще одну возможность повлиять на жизнь своих регионов и муниципалитетов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

            На встрече с участниками медиафорума сопредседатели Центрального штаба ОНФ объяснили, какие именно задачи ставит каждый нацпроект и какой вклад в контроль за их исполнением могут внести журналисты и блогеры.

            Доктор Леонид Рошаль, курирующий тематические площадки ОНФ «Здравоохранение» и «Демография», отметил, что в данный момент эксперты ОНФ приступили к разработке нового проекта по контролю доступности и качеству медицинской помощи в первичном звене.

            «Мы создали интерактивную карту, на которую будут нанесены все населенные пункты, где будет строительство, реконструкция ФАПов.  И СМИ могут присоединиться к мониторингу качества и доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах: насколько эффективно на местах расходуют выделенные из федерального бюджета средства на создание и развитие таких организаций, есть ли случаи, когда медучреждения закрывают без достаточных обоснований», – предложил он. 

            Отвечающая за тематические площадки ОНФ «Образование», «Наука» и «Культура», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева сообщила, что  журналистские работы, представленные на медиафоруме, во многом связаны с площадками форума. 

            «Огромное количество каких-то болевых точек, на которые обращают внимание журналисты – с одной стороны, для нас руководство, а с другой стороны – обратная связь с регионами», – отметила Шмелева.

            Она добавила, что в данный момент «важны темы обновления образовательных стандартов, сохранения культурных ценностей, корректировка законопроекта о культуре. Журналисты – активные неравнодушные люди, которые могут принять участие в мониторингах  нацпроектов, которые мы запускаем». 

            Генеральный директор группы компаний «КамАЗ» Сергей Когогин, который ведет в ОНФ три тематические площадки «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призвал журналистов всячески поддерживать представителей малого и среднего бизнеса.

            «Популяризировать успех, объективно рассказывать, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, в том числе по причине необоснованного прессинга со стороны контрольно-надзорных органов, показывать, какая продукция может пользоваться спросом. Мы очень рассчитываем, что получим от региональных журналистов объективную информацию о том, как на местах обстоят дела с реализацией этих проектов», – заявил Когогин.

            Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, курирующая тематические площадки «Экология» и «Жилье и городская среда», рассказала, что почти половина конкурсных работ посвящены теме экологии, жилья и городской среды.

            «Ключевой механизм решения проблем экологии – привлекать к ним широкое общественное внимание. Журналистские материалы на эту тему напрямую информируют правоохранительные органы о нарушениях закона. К примеру, корреспондент курского телеканала «Такт» в сентябре 2018 года сделал репортаж о теневом обороте древесины. В основу сюжета легли случаи, которые журналисты выявили во время совместной работы с региональными активистами ОНФ. И при этом СМИ могут заниматься просветительской работой – объяснять людям важность раздельного сбора мусора», – пояснила Елена Цунаева.

            Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который курирует тематические площадки «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», напомнил, что достичь запланированных показателей цифровизации общества возможно только при создании высокоскоростного подключения к интернету всех территорий, а также социально значимых объектов.

            «СМИ порой лучше общественников владеют ситуацией на местах, поэтому предлагаем журналистам внести свой вклад в ускорение цифровизации регионов и муниципалитетов», – подчеркнул он.

            Комиссаров также пояснил, в каких моментах необходимо тесное взаимодействие со СМИ: «Это все, что касается инфраструктуры. Иногда говорят, что все больницы подключены к интернету, а местные активисты и журналисты уточняют, что кабель к больнице проведен, но интернет отсутствует».

            Также он призвал журналистов обращать внимание на такие темы, как поддержка отечественных IT-компаний и стартапов и доступ граждан к различным госуслугам, которые должны свести к минимуму обращения людей и бизнеса к органам власти.

            Напомним, медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ начал работу в Сочи во вторник, 14 мая; он продлится до 16 мая.


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