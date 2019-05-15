Журналистов призвали присоединиться к мониторингам нацпроектов в регионах

Пять сопредседателей Центрального штаба Народного фронта пригласили участников сочинского медиафорума присоединиться к народному контролю, в ходе которого ОНФ оценивает реализацию национальных проектов.

Представители ОНФ указали, что СМИ нередко лучше общественников владеют ситуацией на местах, потому их помощь так важна; при этом журналистам это дает еще одну возможность повлиять на жизнь своих регионов и муниципалитетов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

На встрече с участниками медиафорума сопредседатели Центрального штаба ОНФ объяснили, какие именно задачи ставит каждый нацпроект и какой вклад в контроль за их исполнением могут внести журналисты и блогеры.

Доктор Леонид Рошаль, курирующий тематические площадки ОНФ «Здравоохранение» и «Демография», отметил, что в данный момент эксперты ОНФ приступили к разработке нового проекта по контролю доступности и качеству медицинской помощи в первичном звене.

«Мы создали интерактивную карту, на которую будут нанесены все населенные пункты, где будет строительство, реконструкция ФАПов. И СМИ могут присоединиться к мониторингу качества и доступности медицинской помощи в малых населенных пунктах: насколько эффективно на местах расходуют выделенные из федерального бюджета средства на создание и развитие таких организаций, есть ли случаи, когда медучреждения закрывают без достаточных обоснований», – предложил он.

Отвечающая за тематические площадки ОНФ «Образование», «Наука» и «Культура», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева сообщила, что журналистские работы, представленные на медиафоруме, во многом связаны с площадками форума.

«Огромное количество каких-то болевых точек, на которые обращают внимание журналисты – с одной стороны, для нас руководство, а с другой стороны – обратная связь с регионами», – отметила Шмелева.

Она добавила, что в данный момент «важны темы обновления образовательных стандартов, сохранения культурных ценностей, корректировка законопроекта о культуре. Журналисты – активные неравнодушные люди, которые могут принять участие в мониторингах нацпроектов, которые мы запускаем».

Генеральный директор группы компаний «КамАЗ» Сергей Когогин, который ведет в ОНФ три тематические площадки «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призвал журналистов всячески поддерживать представителей малого и среднего бизнеса.

«Популяризировать успех, объективно рассказывать, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, в том числе по причине необоснованного прессинга со стороны контрольно-надзорных органов, показывать, какая продукция может пользоваться спросом. Мы очень рассчитываем, что получим от региональных журналистов объективную информацию о том, как на местах обстоят дела с реализацией этих проектов», – заявил Когогин.

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, курирующая тематические площадки «Экология» и «Жилье и городская среда», рассказала, что почти половина конкурсных работ посвящены теме экологии, жилья и городской среды.

«Ключевой механизм решения проблем экологии – привлекать к ним широкое общественное внимание. Журналистские материалы на эту тему напрямую информируют правоохранительные органы о нарушениях закона. К примеру, корреспондент курского телеканала «Такт» в сентябре 2018 года сделал репортаж о теневом обороте древесины. В основу сюжета легли случаи, которые журналисты выявили во время совместной работы с региональными активистами ОНФ. И при этом СМИ могут заниматься просветительской работой – объяснять людям важность раздельного сбора мусора», – пояснила Елена Цунаева.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который курирует тематические площадки «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», напомнил, что достичь запланированных показателей цифровизации общества возможно только при создании высокоскоростного подключения к интернету всех территорий, а также социально значимых объектов.

«СМИ порой лучше общественников владеют ситуацией на местах, поэтому предлагаем журналистам внести свой вклад в ускорение цифровизации регионов и муниципалитетов», – подчеркнул он.

Комиссаров также пояснил, в каких моментах необходимо тесное взаимодействие со СМИ: «Это все, что касается инфраструктуры. Иногда говорят, что все больницы подключены к интернету, а местные активисты и журналисты уточняют, что кабель к больнице проведен, но интернет отсутствует».

Также он призвал журналистов обращать внимание на такие темы, как поддержка отечественных IT-компаний и стартапов и доступ граждан к различным госуслугам, которые должны свести к минимуму обращения людей и бизнеса к органам власти.

Напомним, медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ начал работу в Сочи во вторник, 14 мая; он продлится до 16 мая.