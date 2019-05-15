Мадуро объяснил уход американского корабля от берегов Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что корабль береговой охраны США быстро покинул территориальные воды республики после предупреждения экипажа патрульного катера Венесуэлы.

«Немедленно в море вышел наш патрульный катер, чтобы сказать империалистическому кораблю-рейдеру – вон отсюда. Командующий офицер сказал: вы находитесь в венесуэльских водах, пожалуйста, исполняйте закон и международное право и немедленно покиньте страну. И в третий раз американский корабль ушел из нашей страны. Это победа международного права, мира, венесуэльской военной морали», – заявил Мадуро на встрече с военнослужащими.

Он назвал действия американских моряков провокацией против Венесуэлы, призванной проверить ее готовность к такого рода действиям, передает РИА «Новости».

«Чтобы посмотреть, что будет делать наш флот, наши национальные вооруженные силы, испугаемся ли мы. Чтобы увидеть нашу реакцию, которая была показательной. Была проявлена абсолютная выдержка. Нервы были на нуле, была выдержка, твердость и решимость, смелость и воля», – добавил венесуэльский лидер.

Корабль USCG James обнаружили в экономической зоне Венесуэлы 8 мая. На следующий день он сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуайра (штат Варгас). Навстречу кораблю вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы, убедивший американскую команду сменить курс.

Тем временем президент США Дональд Трамп распорядился направить в июне госпитальный корабль Comfort «в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного руководителя государства.

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