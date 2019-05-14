У Лазарева возникли проблемы со здоровьем за два дня до «Евровидения»

За два дня до международного музыкального конкурса «Евровидение» участнику от России певцу Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей.

Несмотря на строгое соблюдение графика сна, регулярные посещения спортзала и беспокойство о здоровье, незадолго до конкурса у певца возникли проблемы с голосовыми связками, пишет «Комсомольская правда».

«На красной дорожке я немного переживал за голос. Приходилось напрягаться и перекрикивать музыку, плюс большое количество делегаций: журналисты задают много вопросов, приходится много и громко говорить, чтобы тебя услышали», – поделился Лазарев.

Однако, по его словам, он находится под постоянным наблюдением фониатра, который регулярно проверяет голосовые связки певца. Артист отметил, что после дорожки фониатр провел необходимые процедуры – и голос пришел в норму: певец без проблем смог выступить в час ночи на афтепати.

«Прячу горло, но это не спасает. У меня защемило шею, видимо, продуло где-то под кондиционером. И поэтому я сейчас поворачиваюсь всем телом с трудом. Хорошо, что номер у меня не требует активных движений. Но тем не менее, я надеюсь, что отпустит к моменту, когда нужно будет выходить на сцену. Делаем массаж и все необходимое, чтобы облегчить как-то состояние», – добавил Лазарев во время интервью.

Позже выяснилось, что артисту стало хуже: во вторник утром он не мог нормально поднять голову из-за защемления и поехал в больницу. Израильские врачи провели певцу сеанс иглоукалывания. Медики считают, что 16 мая здоровье Лазарева будет в норме.

Напомним, полуфиналы «Евровидения – 2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая. Лазарев представляет Россию с песней Scream. Он должен выступить во втором полуфинале под номером 13.

Конкурс начался в израильском Тель-Авиве 12 мая с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» на площади у театра Габима.