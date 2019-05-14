Арашукова рекомендовали лишить статуса сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю над доходами порекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении Рауфа Арашукова статуса сенатора.

«По итогам рабочей группы считать установленными основания для лишения полномочий сенатора Рауфа Арашукова», – сказал на заседании глава комиссии, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 22 мая.

Воробьев сказал, что «регион давно хотел отозвать Арашукова, на него было много жалоб, в том числе в связи с информацией о двойном гражданстве». Однако он отметил, что комиссия в итоге не установила факта двойного гражданства у Рауфа Арашукова.

По словам вице-спикера Совфеда, Арашукова проинформируют о решении комиссии Совфеда.

Ранее суд признал законным временное отстранение Рауфа Арашукова, обвиняемого по тяжким статьям, от должности сенатора. Также сообщалось, что его могут лишить полномочий, так как он не представил в срок до 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год.