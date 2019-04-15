Суд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Мосгорсуд признал законным временное отстранение Рауфа Арашукова, обвиняемого по тяжким статьям, от должности сенатора.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения», – передает постановление судьи ТАСС.

В марте Басманный районный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от занимаемой должности.

В январе его задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован его отец, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей.

Добавим, что сенатора Рауфа Арашукова могут вообще лишить полномочий, так как он не представил в срок до 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год.