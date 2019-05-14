Россия и Турция запланировали отмену виз для водителей грузовиков

Москва и Анкара в ближайшее время согласуют отмену виз для водителей грузовиков, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

«Касательно водителей большегрузных автомобилей, то мы заинтересованы в том, чтобы турецкие и российские водители въезжали без виз», – приводит ТАСС его слова.

Он отметил, этот вопрос находится в процессе рассмотрения. В скором времени стороны планируют договориться, если «не произойдет ничего экстраординарного», подчеркивает дипломат.

Кроме того, Волынкин рассказал, что вопрос об отмене виз для обладателей служебных и специальных паспортов решается постепенно. Также обсуждается возможность въезда по этим документам с любыми целями.

«Турецкая сторона настаивает на том, чтобы эти паспорта давали возможность безвизового въезда. Мы идем навстречу в этом вопросе и уже предложили для определенных целей безвизовый въезд по служебным и специальным паспортам», – отметил глава департамента.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились облегчить визовый режим.

В феврале российский лидер подписал указ, предполагающий расширение списка турецких граждан, которые имеют право въезда в страну по безвизовому режиму. В частности, въехать в Россию могут лица со спецпаспортами с целью краткосрочных командировок.