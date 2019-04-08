Путин и Эрдоган договорились облегчить визовый режим

Владельцы служебных паспортов из Турции смогут ездить в Россию без виз, сказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Там был вопрос по поводу отмены виз. Я сказал сейчас, мы примем решение по водителям большегрузного транспорта, но мы фактически уже договорились, что все владельцы служебных паспортов в Турции будут пользоваться безвизовым режимом, а по турецким правилам владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

В феврале российский лидер подписал указ, предполагающий расширение списка турецких граждан, которые имеют право въезда в страну по безвизовому режиму. В частности, въехать в России могут лица со спецпаспортами с целью краткосрочных командировок.

Путин и Эрдоган провели встречу в понедельник в Москве.