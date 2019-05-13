Кубанские следователи начали проверку по факту нападения судьи на женщину

Следователи начали проверку по факту нападения федерального судьи на жительницу станицы Динской из-за конфликта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Конфликт между местной жительницей и, предположительно, федеральным судьей возник на бытовой почве, передает «Югополис».

Соседи рассказали, что к дому на улице Набережной 11 мая на автомобиле подъехали мужчина и женщина. Им помешала припаркованная в тупике машина, и прибывшие потребовали, чтобы хозяева ее убрали, освободив дорогу к реке. Несмотря на объяснения владельцев об отсутствии у них ключей от автомобиля, возник конфликт.

Динчанка Людмила Пономаренко рассказала, что пассажирка машины напала на нее и нанесла удары по лицу и руке так, что пошла кровь. Супруг пострадавшей вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов увезли на освидетельствование водителя подъехавшего автомобиля, а пассажирка забаррикадировалась в транспортном средстве и отказалась выходить.

Пострадавшая и ее родственники утверждают, что забаррикадировавшаяся в машине женщина является федеральным судьей, в связи с чем полицейские не смогли взять у нее показания.

Появившееся в социальных сетях видео инцидента вызвало большой общественный резонанс. После этого СК инициировал изъятие материалов по делу из местного отдела полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.