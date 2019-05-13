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13 мая, понедельник | Последнее обновление — 17:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кубанские следователи начали проверку по факту нападения судьи на женщину
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Лукашенко захотел от России много денег
Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости
Подвиг тувинского «Бессмертного полка»
Политики Литвы предают живущих в России сограждан
«Суперджет» сгорел при посадке
Китай создает новый мировой порядок
Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
Главный урок катастрофы «Суперджета»
Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
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Кому мешает Георгиевская ленточка
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Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
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