Минобороны отказалось от покупки снайперского комплекса «Точность»

Министерство обороны отказалось от покупки снайперского комплекса «Точность», заказ размещен не будет, сообщил источник.

«Точность» не будет принята на вооружение Минобороны РФ, заказа не будет», – сказал собеседник «Интерфакс».

Он отметил, что замена в винтовке всех иностранных комплектующих признана нецелесообразной.

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш по заказу Минобороны к 2020 году разработает отечественный патрон без импортных компонентов под снайперский комплекс «Точность», тогда же винтовка будет принята на вооружение.

«У Минобороны жесткие требования, связанные с тем, что требуется полное отсутствие иностранных комплектующих. Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным», – заявлял бывший гендиректор «ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрий Семизоров в 2017 году.

Ранее винтовку приняли на вооружение силовые ведомства страны, такие как Федеральная служба охраны, Росгвардия и Федеральная служба безопасности.

К 2022 году также будет разработан новый снайперский комплекс проекта «Уголек».