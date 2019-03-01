Новый снайперский комплекс «Уголек» создадут для Минобороны к 2022 году

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) к 2022 году разработают для Минобороны новый снайперский комплекс «Уголек», который сможет использовать основные калибры стран НАТО.

«Мы разрабатываем снайперский комплекс под разные виды боеприпасов и под калибр НАТО. Работа идет на первом этапе, началась в прошлом году. Опытно-конструкторская работа называется «Уголек», – сказал заместитель генерального директора института Михаил Левшунов, передает РИА «Новости».

В свою очередь главный конструктор боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игорь Некрасов пояснил, что говорить о ТТХ данного комплекса пока преждевременно, информация закрытая.

«Единственное, скажу, что материалы и комплектующие будут отечественные. Работа очень масштабная. Предстоит создать новые пороха, новые капсюли, новые патроны в НАТОвском калибре .308 и .338, новые винтовки, новые прицелы. Началась работа в прошлом году, закончить планируется через четыре года», – сказал он.

В прошлом году президент России Владимир Путин поставил задачу начать разработку новых видов вооружения.