Биткоин впервые с октября превысил 7 тыс. долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в ходе торгов в воскресенье, 12 мая, впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.54 мск биткоин дорожал на 3,51% – до 7 тыс. 54 долларов, передает РИА «Новости».

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21% – до 7 тыс. 1 доллара, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тыс. долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент более 211 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,1% рынка.

7 мая стоимость биткоина впервые с ноября превысила 6 тыс. долларов.