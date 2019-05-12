Путин оценил пользу «хоккейной дипломатии»

Участие в спортивных мероприятиях вместе с лидерами из других стран способствует созданию доверительных отношений, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Интервью было записано в кулуарах прошедшего в Сочи 10 мая гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Комментируя случаи, когда он выходил на лед вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко или с президентом Финляндии Саули Ниинисте, Владимир Путин отметил, что любой спорт должен быть вне политики. «Он сближает, создает доверительные отношения между людьми. Это всегда помогает», – ответил глава государства на вопрос о пользе «хоккейной дипломатии», передает ТАСС.

Путин также прокомментировал победы команды «Легенды хоккея», за которую он выступает, в матчах Ночной хоккейной лиги. «Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают», – подчеркнул глава государства. Он признался, что играть с ними легко. «Они же гениальные игроки – чемпионы мира, Олимпийских игр, [кубок] Стэнли выигрывали, неоднократно причем», – сказал Путин, назвав игроков «натуральными звездами», а их победы – закономерными.

По его словам, речь идет не о настоящем спортивном поединке, а о гала-матче – товарищеской, дружеской встрече. «Поэтому счет здесь не важен, это не имеет значения», – заключил Путин.

Встреча 10 мая в Сочи команды «Легенды хоккея» со сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 14:7 в пользу команды Путина. Гала-матч посетил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.