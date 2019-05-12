Украинская разведка рассекретила документы об убийстве Петлюры

Государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов об Украинской народной республике (УНР) и лидере украинского националистического движения Симоне Петлюре, в том числе о его смерти, сказано в сообщении СВР.

«Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое», – передает ТАСС сообщение украинской СВР.

В материалах освещается деятельность эмиграционного правительства УНР, а также переписка руководства республики, меры по восстановлению казачества на Украине. В документах говорится о состоянии и деятельности военных формирований, также есть финансовые докумемнты.

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», – сказано в сообщении.

Материалы датированы 1919-1936 годами. Их предали огласке в связи со 100-летием образования УНР.

Симон Петлюра – предводитель националистического движения, который активно участвовал в событиях на Украине в 1917-1921 годах. Поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, представителями Белого движения и даже с большевиками. Известен массовыми еврейскими погромами, жестоко расправлялся со всеми несогласными.

Бежал за границу, но в мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом. Французский суд его оправдал, приняв во внимание его мотивы – месть за родных и других евреев, которые погибли во время петлюровских погромов.

Новые украинские власти возвели Петлюру в ранг национальных героев, в его честь называют улицы и ставят ему памятники. Так, в январе в центре Киева представители правительства Украины торжественно открыли мемориальную доску Симону Петлюре на здании центральной детской поликлиники Шевченковского района.