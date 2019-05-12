Путин рассказал о задатках героев у современных россиян

У современного поколения россиян есть задатки и возможности героев, которые им передали участники Великой Отечественной войны, об этом президент Владимир Путин сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что они несут портреты героев», – приводит его слова РИА «Новости».

«Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и труженики тыла, безусловно, герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал. Подняться с криком «За Родину! За Сталина!», как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть, это дорогого стоит. Они все герои», – сказала глава государства.

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По словам президента, героизм заложен в современном поколении россиян на генетическом уровне.

«Но пройти с портретом – что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей. Что это означает? Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое. И считает, подсознательно считает во всяком случае, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности, если что случится мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации», – добавил Путин.

Путин также рассказал, что чувствовал, когда принимал участие в шествии «Бессмертного полка».