Путин рассказал о чувствах во время шествия «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что чувствовал, когда принимал участие в шествии «Бессмертного полка».

«Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли ее огромной ценой», – передает слова Путина РИА «Новости».

По словам Путина, впервые проходя по Красной площади с портретом отца, он подумал, что раз отец не мог этого сделать, то хотя бы его портрет здесь будет.

«Он этого заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом», – сказал Путин.

Президент выразил мнение, что «Бессмертный полк» будет проходить еще долгие годы – и в России, и в других странах.

«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть. И помнить мы об этом будем всегда – это во-первых. А во-вторых, это огромный триумф нашего народа, и помнить об этом триумфе, чувствовать свою неразрывную связь с теми, кто победил в этой войне, это дорогого стоит, это то, что мы из себя даже если захотим никогда не сможем вытравить. Даже в тех странах, где пытаются это сделать, я уверен, это никогда не получится. Это душа народа, она всегда будет с нами», – сказал Путин.

В этом году в акции «Бессмертный полк» в центре Москвы приняли участие около 700 тыс. человек. Путин в пятый раз стал одним из участников шествия.