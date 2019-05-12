«Авиалесоохрана» остановила крупный лесной пожар в Курганской области

C участием сил ФБУ «Авиалесоохрана» удалось остановить распространение крупного лесного пожара в Кетовском районе Курганской области, который угрожал селу Иковка.

В тушении пожара участвовали ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Минобороны, арендаторы лесных участков. Утром 12 мая состоялся облет района действия пожара для подтверждения его локализации, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожар обнаружили ночью 5 мая, из-за ветра около 10 м/c огонь быстро распространялся по сухой лесной подстилке и быстро поднимался в кроны 15-летних сосен, переходя в верховой пожар.

«Высота пламени в несколько раз превышала человеческий рост. Скорость ветра нарастала до 70 км/ ч (20 м/c), искры с верхушек деревьев разлетались в разные стороны на несколько сотен метров, давая новые очаги. Аномальная (до +34 градусов Цельсия) жара, сильная ветровая нагрузка, сосновые деревья, наполненные горючей смолой, осложняли борьбу с огнем. Задымление снижало видимость и создавало трудности при оценке обстановки», – сообщается на сайте ведомства.

Помощь наземной группировке сил, которые боролись с пожаром, оказывали самолеты-танкеры и вертолеты с водосливными устройствами.

8 мая возникла угроза перехода огня на село Иковка, началась эвакуация местного населения.

«Окончательная точка в остановке распространения огня поставлена 11 мая. Пожар полностью взят в кольцо минерализованными полосами, от которых на многих участках проведен встречный отжиг. Окончательная ликвидация пожара состоится после полного дотушивания всех очагов внутри контура. В настоящее время проводятся работы по дотушиванию и окарауливанию», – сообщает ведомство.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, в Кургане и ряде районов области 3-4 мая из-за шквалистого ветра природные пожары перекинулись на населенные пункты. За сутки зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено и повреждено 84 здания, погиб один человек, еще 10 пострадали.