Загитова выложила фото в купальнике

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фотографии с отдыха.

«Море. Солнце. Красота», – подписала фото Загитова в Instagram. Однако, где именно она отдыхает, фигуристка не уточнила.

Ее поклонники оценили новые фотографии и оставили большое количество положительных комментариев.

«Алина Прекрасная!!! Любим!!! Ценим!!! Восхищаемся!!!», – написала liudmilakovaliova5970.

«Самая красивая! Отдыхай, наше солнце», – прокомментировал ivan_kozlov_99

«Желаю успехов в новых сражениях! Труднее всего держать планку! Фотки класс, отдых заслуженный. Болеем за тебя!», – пожелал vladimir_tretyak84.

Ранее Алина Загитова опубликовала фрагмент нового шоу тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в прокате которого приняла участие ее собака по кличке Масару.

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