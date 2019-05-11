В Японии назвали условие ратификации мирного договора с Россией

Мирный договор между Россией и Японией должен удовлетворять требованиям обеих стран, в противном случае он не сможет быть ратифицирован, заявил глава японского МИДа Таро Коно, призвав ускорить переговоры по этому вопросу.

«Хотелось бы как можно скорее завершить эти переговоры с учетом преклонного возраста бывших жителей четырех северных островов [как в Японии именуют южную часть Курил]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Коно призвал продумать различные комбинации, которые бы удовлетворили обе стороны, поскольку без этого мирный договор не удастся ратифицировать в парламентах двух стран. «Если одна сторона получит все, а другая – ничего, то она такой документ не примет», – отметил он.

Японский министр добавил, что в ходе его недавнего визита в Россию были «довольно горячие моменты».

Напомним, 10 мая Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров провели в Москве переговоры, в частности по теме мирного договора между Россией и Японией. На итоговой пресс-конференции они констатировали, что между Москвой и Токио сохраняются расхождения по этому вопросу, но выразили намерение работать над проблемой дальше.

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