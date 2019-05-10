Россия и Япония не смогли урегулировать расхождения по мирному договору

Главы МИД России и Японии не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора в ходе переговоров в российской столице.

«Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и, не жалея сил, проводим дискуссии», – сказал японский министр иностранных дел Таро Коно, передает ТАСС.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что достижение договоренности с Токио пока остается непростой задачей. «Обменялись мнениями относительно путей выхода на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам наших стран и были бы однозначно поддержаны и приняты их народами. Эта задача непростая», – заключил Лавров.

Таро Коно также сообщил, что заседание российско-японской рабочей группы по юридическим аспектам совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах назначено на 20 мая в Москве, а 21 мая там же состоится заседание по согласованию режима свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

Ранее Сергей Лавров заявил о серьезных расхождениях России и Японии по мирному договору.

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