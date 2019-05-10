Лавров заявил о серьезных расхождениях России и Японии по мирному договору

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны.

«Мы с вами сегодня открываем третий раунд переговоров, который ведем в соответствии с решением наших лидеров об ускорении диалога по мирному договору на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года», – сказал Лавров в начале переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что во время двух предыдущих раундов, которые прошли в январе и феврале 2019 года, и в ходе консультаций их заместителей, были изложены принципиальные подходы сторон, подробным образом обсуждены исторические и юридические аспекты.

«Надеюсь, эти переговоры позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях, а эти расхождения пока весьма значительны, и понять, где есть резервы, возможности для сближения наших подходов», – отметил Лавров.

Глава МИД Японии Таро Коно сказал, что хотел бы обсудить заключение мирного договора и вывод отношений двух стран на новый уровень.

«После февральской нашей встречи в Мюнхене мы продолжали прилагать усилия к тому, чтобы продвинуть вперед японо-российские отношения. Сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений, и тем самым выстроить японо-российские направления нового уровня», – сказал глава японского ведомства.

«Подлинное партнерство между Японией и Россией будет не только способствовать стабилизации и процветанию АТР, но и отвечать стратегическим интересам Москвы и Токио», – добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил надежду, что эпоха «благодатной гармонии» Рэйва, которая наступила в Японии 1 мая, когда императором стал наследный принц Нарухито, станет благодатной для отношений Москвы и Токио.

«Вы посещаете Россию сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры «благодатной гармонии» Рэйва. Надеемся, что эта эра станет благодатной и для российско-японских отношений», – сказал Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно.

Ранее сообщалось, что Япония также выразила надежду на заключение мирного договора с Россией в эпоху Рэйва.

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