Япония выразила надежду на заключение мирного договора с Россией в эпоху Рэйва

На первой после длинных выходных пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что ждет от эпохи Рэйва – правления нового императора – заключения мирного договора с Россией.

«В эпоху правления Хэйсэй (1989-2019) Япония не была втянута в войны, мы приложим усилия для того, чтобы и в Рэйва продолжался мир», – заявил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Коно также выразил надежду решить в течение эпохи Рэйва две проблемы: «заключить мирный договор с Россией и добиться возвращения на родину насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан».

С 1 мая в Японии началась эпоха правления нового императора, получившая название Рэйва – эпоха «красоты и гармонии».

В апреле представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты. Тогда же стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению.

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