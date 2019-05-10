Порошенко допросили по делу о Евромайдане

Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают украинского президента Петра Порошенко по делу о расстрелах мирных граждан в ходе Евромайдана в феврале 2014 года, заявил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Как мне сообщили, что уже определились и следователи уже допрашивают [Порошенко]. Возможно, уже и завершили допрашивать на сегодняшний момент», – цитирует ТАСС Горбатюка.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры выразил надежду, что Порошенко подпишет новый протокол допроса, а также и предыдущий. «Надеюсь, уже никаких накладок не будет», – заявил Горбатюк в эфире украинского телеканала ZIK.

Напомним, 7 мая Порошенко, проходящий свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана, не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали в генпрокуратуру Украины для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев и для подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. Документ без подписи не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

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