Нацбанк Украины указал на риски для экономики страны

На Украине сохраняются риски для макроэкономической стабильности, несмотря на рост основных экономических показателей за последние два года, сообщили в Национальном банке страны.

Основными рисками НБУ считает возможность обострения конфликта на востоке страны, новые торговые ограничения со стороны России, значительные расходы на погашение внешнего долга Украины, передает RT.

Также в числе рисков – замедление мировой экономики, протекционистские меры разных стран, чрезмерные колебания на валютном рынке.

В НБУ сообщили, что действующие меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. В то же время регулятор намерен продолжить постепенную либерализацию валютного рынка, начатую в 2016 году.

В апреле Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мира по версии агентства Bloomberg.