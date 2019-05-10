Огромный таракан заполз на президента Филиппин во время выступления

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом.

Во время речи президента Филиппин Родриго Дутерте перед верхней палатой парламента страны на его плечо заполз огромный таракан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Rappler.

На видеозаписи видно, как президент продолжает выступление и даже не замечает на себе насекомое. Через несколько секунд к нему подходит помощница и пытается убрать таракана бумагой, позже сам Дутерте стряхивает его рукой со своей одежды.

После этого глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло несколько сильных землетрясений.