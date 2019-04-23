Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах, оно стало уже вторым с начала недели.

По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 05.37 по времени UTC (08.37 мск) во вторник в 226,1 километре к юго-западу от города Себу, очаг располагался на глубине 86 км, передает РИА «Новости».

Сообщается, что после землетрясения в понедельник был закрыт аэропорт на Филиппинах из-за поврежденного терминала. Также уточняется, что в результате обрушения одной из стен в зоне регистрации пострадали семь человек. Власти Филиппин планируют возобновить работу аэропорта в среду или четверг.

Согласно данным телеканала CNN Philippines, из-за повреждения аэропорта были отменены более 100 рейсов, ситуация затронула около 100 тыс. пассажиров.

Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло первое землетрясение, его магнитуда была примерно 6,3. В результате землетрясения погибли 15 человек.

Ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 на восточном побережья Тайваня.