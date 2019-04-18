Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на восточном побережья Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.

Изначально сообщалось о магнитуде 6,1, однако позже сейсмоцентр повысил значение, передает РИА Новости.

По информации учёных, землетрясение произошло в 13.01 (8.01 мск) по местному времени. Эпицентр располагался в уезде Хуалянь на глубине 24 км.

По данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, магнитуда составляла 6,1 и достигала максимума до 7. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 18,8 км.

В феврале в Тайване произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали не менее 202 человек. Также было опубликовано фото падающего отеля.