Австрия поддержала строительство «Северного потока – 2»

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что страна поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Мы поддерживаем этот проект («Северный поток – 2» – прим. ред.) для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы», – сказала Маргарет Шрамбок, сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что Австрия поддерживает и другие каналы транспортировки газа, например, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. «Но не вместо «Северного потока – 2», а в дополнение (к нему)», – добавила министр.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации данного проекта выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой СПГ и некоторые другие страны.

Ранее продолжение строительства газопровода поддержала Франция, однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что штаты должны помешать России построить «Северный поток – 2».

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