Апина попросила прощения у Доренко

Певица Алена Апина прокомментировала смерть журналиста Сергея Доренко.

Как заявила она в Instagram, «такое ощущение, что ушел близкий родственник». Певица сожалеет, что не успела сказать: «Какой же ты клевый! Как я люблю садиться в машину и слушать твои щекотные словечки и мысли!».

«Как же мы теперь… Сережа! Ты был нашим всем! Прости, что не успели сказать», – говорится в сообщении.

Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе заявила в Facebook, что «совершенно невозможно подобрать слова». Она вспомнила о том, что знала Доренко со своих «первых дней в «Останкино», когда журналист «был большим начальником».

«Сережа, прощай. Напишу, как смогу о тебе. Еще не раз. А что еще делать. Гот, варяг, гунн, весь этот разговор последний. Боль», – говорится в сообщении.

Режиссер Павел Лунгин, друживший с радиоведущим, заявил, что Доренко «был человек очень глубокий, очень много понявший, понимающий и мучительно понимающий Россию, которую очень любил». По словам Лунгина, Доренко «не боялся быть клоуном, шутом, арлекином, иногда злым арлекином, но за этим всегда стоял думающий и очень-очень интересный, незаурядный человек», передает ТАСС. «Никакая эпоха не ушла. Какая эпоха ушла с уходом великого актера или писателя? Просто ушел его мир. Его мир делал нас богаче и обогащал. Не надо жалеть журналистику, надо скорее жалеть нас, оставшихся, ну и, конечно, Юлю, его жену, его дочек», – заявил режиссер.