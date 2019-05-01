Путин подписал закон о штрафе в 80 тыс. рублей за допинг в спорте

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым штраф для спортсмена за использование или распространение допинга составит до 80 тыс. рублей.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым законом, за умышленное использование или попытку использования допинга спортсмену грозит штраф в размере 30–50 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

За распространение допинга спортсменам или какими-либо специалистам в области спорта грозит штраф в 40–80 тыс. рублей, если их действия не подпадают под уголовные статьи.

В 2018 году Путин, комментируя недопуск ряда российских атлетов на Игры в Пхенчхане, заявил, что нельзя превращать олимпийское движение в задний двор грязной политической кухни.