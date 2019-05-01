Метеорит на огромной скорости врезался в Луну

Испанские астрономы при наблюдении за полным затмением Луны зафиксировали на видео мощную вспышку, которая произошла в результате удара метеорита по лунной поверхности.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает «Российская газета».

Удар произошел недалеко от кратера Лагранжа 21 января 2019 года. Именно тогда астрономы зафиксировали мощную вспышку.

Луна в результате преломления солнечных лучей приобрела красноватый оттенок. Несколько телескопов зафиксировали, что это и был момент столкновения с метеоритом. Взрыв привел к выбросу лунного грунта, который достиг температуры +5400 °C.

Продолжительность вспышки составила 0,28 секунды. Она стала первой в истории вспышкой, снятой во время лунного затмения.

«Невозможно воспроизвести высокоскоростные столкновения такого рода в лаборатории на Земле. Наши наблюдения – отличный способ изучить механику падения метеоритов», – цитирует профессора Хосе Мария Мадьедо RT.

Астрономы считают, что метеорит весил 45 кг, а по ширине достигал 30-60 см. Мощность взрыва примерно составила 1,5 тонны тротила. В результате падения космического тела образовался кратер диаметром до 15 метров.