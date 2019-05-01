Запретившая вход геям пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщили владельцы предприятия.

Владелец пекарни Антон Ипатов сообщил в соцсетях, что «из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что пекарня закрылась «не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам».

Ранее СМИ обратили внимание, что пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» выставила табличку, где с применением нецензурной лексики указывалось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход запрещен.

Управление Федеральной антимонопольной службы Кемеровской области сообщало, что готовится выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор рапортовал о многочисленных нарушениях в пекарне; в частности там не было централизованного водоснабжения и канализации.

До этого в Ростове-на-Дону на вывеске магазина «Хлеб от Германа Стерлигова» появилась нецензурная надпись, запрещающая вход для геев.