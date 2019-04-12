УФАС решило заняться кемеровской пекарней, известной благодаря отказу обслуживать геев

Управление Федеральной антимонопольной службы Кемеровской области собирается вынести предупреждение пекарне, которая стала скандально известна после отказа обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Основанием послужило обращение журналистов одного из интернет-изданий Кемерово, в котором содержалась просьба проверить некорректные сообщения одного из владельцев пекарни в соцсетях в адрес других участников рынка на предмет соответствия закона о рекламе и о защите конкуренции», – рассказала пресс-секретарь Кемеровского УФАС Анна Дрешер.

В пресс-релизе ведомства сообщается, что управление обратило внимание на один из постов в социальной сети Instagram, передает РИА «Новости».

«Наконец-то у кемеровчан появился выбор не только питаться большим ассортиментом поганым и вредным хлебозаменителем, но и по желанию приобрести настоящий бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске, из русской печи», – говорилось в социальной сети.

Дрешер сообщила, что в управление ФНС России и управление по вопросам миграции МВД по Кемеровской области Кемеровоской области отправили запросы с целью установить лицо, которое занимается хозяйственной деятельностью в магазине «Хлеб из русской печи».

«Также мы проводим опрос конкурентов магазина, чтобы выяснить их мнение о том, считают ли они эти сравнения некорректными и оскорбительными. Если подтвердятся признаки недобросовестной конкуренции, хозяйствующему объекту будет направлено предупреждение для прекращения таких действий», – добавила собеседница.

Кемеровская пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» стала известна после того, как вывесила табличку с нецензурной лексикой, запрещающую вход людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, в Ростове-на-Дону на вывеске магазина «Хлеб от Германа Стерлигова» также появилась нецензурная надпись, запрещающая вход для геев.