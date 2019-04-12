УФАС решило заняться кемеровской пекарней, известной благодаря отказу обслуживать геев

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...

Россия смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
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            УФАС решило заняться кемеровской пекарней, известной благодаря отказу обслуживать геев

            12 апреля 2019, 15:31

            Текст: Анастасия Норина

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            Управление Федеральной антимонопольной службы Кемеровской области собирается вынести предупреждение пекарне, которая стала скандально известна после отказа обслуживать людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

            «Основанием послужило обращение журналистов одного из интернет-изданий Кемерово, в котором содержалась просьба проверить некорректные сообщения одного из владельцев пекарни в соцсетях в адрес других участников рынка на предмет соответствия закона о рекламе и о защите конкуренции», – рассказала пресс-секретарь Кемеровского УФАС Анна Дрешер.

            В пресс-релизе ведомства сообщается, что управление обратило внимание на один из постов в социальной сети Instagram, передает РИА «Новости».

            «Наконец-то у кемеровчан появился выбор не только питаться большим ассортиментом поганым и вредным хлебозаменителем, но и по желанию приобрести настоящий бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске, из русской печи», – говорилось в социальной сети.

            Дрешер сообщила, что в управление ФНС России и управление по вопросам миграции МВД по Кемеровской области Кемеровоской области отправили запросы с целью установить лицо, которое занимается хозяйственной деятельностью в магазине «Хлеб из русской печи».

            «Также мы проводим опрос конкурентов магазина, чтобы выяснить их мнение о том, считают ли они эти сравнения некорректными и оскорбительными. Если подтвердятся признаки недобросовестной конкуренции, хозяйствующему объекту будет направлено предупреждение для прекращения таких действий», – добавила собеседница.

            Кемеровская пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» стала известна после того, как вывесила табличку с нецензурной лексикой, запрещающую вход людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

            Напомним, в Ростове-на-Дону на вывеске магазина «Хлеб от Германа Стерлигова» также появилась нецензурная надпись, запрещающая вход для геев.


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