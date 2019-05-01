Американским авиакомпаниям рекомендовали срочно вернуть самолеты из Венесуэлы

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало американским авиакомпаниям и принадлежащим им самолетам в течение 48 часов покинуть территорию Венесуэлы.

Авиакомпании США и принадлежащие им самолеты, «которые находятся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на момент публикации данного распоряжения, могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее быстрым из возможных маршрутов в течение 48 часов», говорится в распоряжении ФАУ о чрезвычайной ситуации, которое передает ТАСС.

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Федеральное авиационное управление США также запретило американским самолетам летать над Венесуэлой на высоте ниже 8 км. В документе подчеркивается, что «выполнение полетов над территорией и в воздушном пространстве Венесуэлы на высотах ниже 26 тыс. футов (8 км) (...) запрещено до дальнейшего распоряжения».

Такое решение авиационные власти объяснили «усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью» в республике, что связано с риском для полетов.

Накануне власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента страны Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения силы против оппозиции.

Отметим, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса, обращая внимание на тот факт, что подобная авантюра «приведет к всплеску кровопролития и к последствиям, которые отзовутся и за пределами Венесуэлы».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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