Зеленский поблагодарил карательные батальоны

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский поблагодарил нацбатальоны «Донбасс», «Айдар», «Азов» и украинских военных за поддержку в первом туре выборов.

«Спасибо всем – от Широкино до станицы Луганской, каждому патриоту: батальону «Кривбас», батальону «Донбасс», «Айдар», «Азов», «Нацкорпус». Нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные - всех помним, всех вернем обязательно», – передает ТАСС обращение Зеленского к военным.

Он также назвал военных «реальными героями» и поблагодарил за «защиту Украины как на фронте, так и в тылу».

«Я вас не подведу», – заявил Зеленский.

Ранее активист украинского волонтерского движения Александр Сурков сообщил, что те части ВСУ, в которых наибольшее число голосов получил Зеленский, наказали лишением помощи до 21 апреля – то есть до второго тура выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.