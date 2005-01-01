Украинских военных, голосовавших за Зеленского, наказали

Активист украинского волонтерского движения Александр Сурков сообщил, что те части ВСУ, в которых наибольшее число голосов получил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лишаются помощи до 21 апреля - то есть, до второго тура выборов.

«В тех частях, где проголосовали за Зе [Владимира Зеленского], до 21 числа бойцы на волонтерку могут не рассчитывать. А там посмотрим», – написал Сурков в своем Facebook.

В комментариях некоторые подписчики разделили мнение автора.

«Правильно, пусть им Зе с Путиным ее [волонтерскую помощь] приносят», – написала Татьяна Мирошниченко.

«ИМХО, неправильное решение... Помнится, перед выборами был уже псто [публикация] про «пусть вам Порох [президент Украины Петр Порошенко] привозит»... Там воюют не за какую-то личность», – высказался Игорь Тамплиер.

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.