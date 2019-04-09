Беглов заявил о готовности петербургских предприятий к работе в Арктике

Предприятия Санкт-Петербурга готовы расширить компетенции для работы в Арктической зоне, заявил на Международном арктическом форуме врио губернатора города Александр Беглов.

«У нас много различных научных предприятий, промышленных предприятий, которые готовы расширить свои компетенции в Арктической зоне. Большая программа готовится правительством РФ по развитию Арктики, а мы готовы в ней участвовать. Для нас это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, научная база, поступления в бюджет», – передает слова Беглова «Интерфакс».

По его словам, Петербург уже готов участвовать в освоении Арктики, имеет для этого научные, образовательные, высокотехнологичные производства.

На форуме Беглов и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между регионами на 2019-2021 годы.

«Регионы будут обмениваться опытом в организации инновационной инфраструктуры и трансфере технологий, в области охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов. В дорожную карту включены мероприятия в области культуры, туризма, образования и науки, здравоохранения и молодежной политики. Отдельным блоком выделено сотрудничество в сферах судостроения и экологической безопасности в Арктике», – отметила пресс-служба губернатора Петербурга.

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики Саха (Якутия), АО «Балтийский завод», АО «Жатайская судоверфь» и АО «Средне-Невский судостроительный завод». Стороны договорились обмениваться научно-технической информацией, реализацией совместных исследовательских и образовательных программ.

В эти дни в Петербурге проходит международный Арктический форум.