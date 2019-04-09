Путин выступил против неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин сказал, что российская сторона выступает за сбалансированное развитие нефтяного рынка и не поддерживает неконтролируемый рост цен на нефть.

Также Путин отметил, что текущие цены на нефть вполне устраивают Россию, передает РИА «Новости».

Российский президент сообщил, что Россия готова работать с ОПЕК, чтобы выработать решения по объемам добычи нефти.

Ранее Путин описал ситуацию, при которой добыча нефти в США станет нерентабельной, а в России продолжит оставаться выгодной.

Напомним, глава Минэнерго России Александр Новак опроверг заявления о том, что сделка ОПЕК+ продляется лишь до конца сентября.