Путин назвал ситуацию, при которой добыча нефти в США станет нерентабельной

Президент Владимир Путин заявил, что при падении стоимости на нефть менее 40 долларов за баррель рентабельность ее добычи в США будет поставлена под вопрос.

Российский президент добавил, что при аналогичной стоимости добыча нефти в России по-прежнему будет выгодна, пишет РИА «Новости».

Напомним, в конце 2018 года Путин называл оптимальную цену на нефть, которая устроит Россию.