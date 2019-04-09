Украина решила запастись газом из-за окончания контракта с Россией

К новому отопительному сезону Украина должна накопить около 20 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах в связи с окончанием контракта с Россией, заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«К зиме в ПХГ (подземных хранилищах газа) необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа – такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке», – передает его слова ТАСС.

По его словам, Нафтогаз ищет займы для закачки газа в хранилища. Коболев добавил, что запасы должны быть больше, чем ранее, в связи с завершением контрактов с Россией.

«Действие существующих контрактов с Газпромом завершится 1 января, и Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности к прерыванию транзита», – заявил Коболев.

Он уточнил, что закачка газа в хранилища началась 5 апреля. Сейчас в ПХГ находится 8,78 млрд кубометров газа.

В марте «Нафтогаз» заявил, что Газпром якобы начал рассылать уведомления своим европейским партнерам о прекращении транзита по Украине. Между тем, в России рассчитывают на достижение с Киевом договоренностей по вопросу транзита газа после 2019 года.

В Верховной раде говорили, что Украина лишится не менее 3-5 млрд долларов в случае утраты транзита российского газа.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. Стороны не пришли к новому соглашению. Обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае.