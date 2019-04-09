В Новой Зеландии начался суд по делу о скрытой камере в туалете посольства в США

Бывшего военного атташе Новой Зеландии в США Альфреда Китинга судят на родине за установку скрытой камеры видеонаблюдения в туалете посольстве Новой Зеландии в Вашингтоне, сообщают местные СМИ.

При проведении экспертиз на карте памяти были обнаружены более 20 видеозаписей, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand Herald.

Отмечается, что правоохранители имеют «чрезвычайно сильное научное основание» считать, что ДНК, обнаруженное на карте памяти, принадлежит Китингу. Между тем адвокат обвиняемого заявляет, что представленных улик недостаточно для доказательства вины его подзащитного. Сам Китинг признавать вину отказывается.

Обвинения Китингу были предъявлены весной прошлого года. Сотрудники новозеландской полиции специально прибыли в США, чтобы расследовать инцидент. Прокурор Новой Зеландии Генри Стил заявил, что Китинг, предположительно, установил камеру, чтобы снимать своих коллег. После предъявления обвинений Китинг ушел в отставку и вернулся в Новую Зеландию.