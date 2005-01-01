Минобороны опровергло сообщения о переброске Су-57 в Сирию

Минобороны России опровергло сообщения о якобы возвращении Су-57 на авиабазу Хмеймим в Сирии.

«К сожалению, отдельные СМИ в погоне за цитированием «горячих новостей», появляющихся от имени малоизвестных источников в социальных сетях, зачастую не понимают их сути. Из подписей к фотографиям Су-57 на российской авиабазе в Хмеймиме, опубликованных в соцсетях, следует, что теперь именно это обновленное изображение авиабазы доступно любому пользователю сервиса Google maps», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чем официально сообщалось Минобороны.

Ранее ряд СМИ сообщили, что российские ВКС перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии один из истребителей пятого поколения Су-57.