Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.

«Меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования и послабления денежно-кредитной политики, будь то в США, будь то в Европе, они уже не работают. Какие-то шаги по стимулирующим мерам в области денежно-кредитной или бюджетной политики они правда исчерпаны», – сказал он, передает ТАСС.

В феврале аналитики, комментируя то, что несмотря на санкции, агентство Moody's впервые с 2014 года вернуло российским финансам «инвестиционный» уровень рейтинга, заявили, что «Россия многое привела у себя в порядок. Теперь страна не находится в ситуации, когда падение нефтяных цен полностью ее сокрушит».

«Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики», – заявил тогда Силуанов.