Россия построила железобетонную защиту от санкционных рисков

«Россия многое привела у себя в порядок. Теперь страна не находится в ситуации, когда падение нефтяных цен полностью ее сокрушит». Такими словами аналитики комментируют экстраординарное в финансовом мире событие: несмотря ни на какие санкции, агентство Moody's впервые с 2014 года вернуло российским финансам «инвестиционный» уровень рейтинга. Почему это было сделано?

Возвращение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга России на «инвестиционный» уровень стало очередным внешним признанием устойчивости российской экономики под санкционным давлением. Ключевой вклад в это вносит гиперконсервативная долговая политика российских финансовых властей: среди стран, относящихся, по мнению международных аналитиков, к «развивающимся рынкам», Россия обладает едва ли не лучшим качеством внешнего долга.

Формулировка решения Moody's повысить рейтинг России с «неинвестиционного» уровня Baa3 выглядит признанием заслуг российских финансовых властей в стабилизации финансовой сферы после девальвации рубля и падения цен на нефть в конце 2014 года. Как сказано в релизе агентства, «очень низкий государственный долг, значительные государственные активы и последовательно сокращающийся национальный внешний долг в соотношении с валютными активами страны обеспечивают существенную степень устойчивости в ситуации сохранения структурных вызовов для страны». Аналогичный уровень рейтинга от Moody's имеют такие страны, как Италия, ЮАР, Венгрия.

Согласно последним данным, уровень государственного долга России составляет 13,5% от ВВП – это один из самых низких показателей в мире. Необходимость правительства во внешних займах очень незначительна, а в условиях налоговой консолидации и изменения источников инвестиций в государственный долг Россия при необходимости имеет возможность реализовать планы по заимствованиям внутри страны, отмечают аналитики Moody's. По их мнению, политика, реализуемая в стране в последние годы, будет и дальше укреплять российские государственные финансы.

Уровень внешнего долга является одним из важнейших факторов привлекательности для инвесторов развивающихся рынков, к которым традиционно относят и Россию, и воздействие этого фактора усиливается по мере роста закредитованности многих стран этой группы. Несколько дней назад агентство S&P Global предупредило, что почти треть крупных эмитентов госдолга на развивающихся рынках имеют непосильный размер долга, назвав в их числе Аргентину, Бразилию, Египет, Ливан и Пакистан. Дополнительные риски вносит ожидаемое замедление мировой экономики: согласно последнему прогнозу Всемирного банка, в текущем году динамика мирового ВВП может составить 2,9% (а не 3%, как ранее), а в 2020–2021 годах – 2,8%.

Для России же по-прежнему высоки санкционные риски. Как отмечает Moody's, существует высокая вероятность того, что в ближайшие месяцы США могут наложить на Россию новые санкции. Однако способность России противостоять этому воздействию увеличилась с 2015 года. Новые санкционные меры администрации Трампа Россия может «сдерживать без материального ущерба для кредитного профиля страны. Уязвимость к подобным шокам действительно снизилась и больше не удерживает рейтинг на неинвестиционном уровне», – говорится в релизе Moody's.

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Столь лестные оценки усилий финансово-экономического блока правительства не могли остаться без комментариев первых лиц.

«Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики», – заявил первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов. Он пообещал, что кабинет министров «будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга». «Они долго держались. Но, видимо, все, даже самые фантастические, аргументы у них иссякли», – добавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Тем не менее в финансовом мире решение Moody's не было полной неожиданностью. До недавнего времени именно Moody's было последним из рейтинговых агентств глобальной «большой тройки», которое держало рейтинг России на «неинвестиционном» уровне, однако предпосылки для его повышения сложились еще год назад. В конце февраля прошлого года еще одно агентство «большой тройки», Standard & Poor's (S&P), решило повысить кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «ВВ+» со стабильным прогнозом.

На «неивестиционном» уровне рейтинг S&P находился три года. Третье же ведущее мировое рейтинговое агентство, Fitch, вообще все это время сохраняло долгосрочный кредитный рейтинг России на «инвестиционном» уровне «BBB-». В августе и декабре прошлого года Fitch подтвердило этот рейтинг с «позитивным» прогнозом, отметив, что он «отражает сочетание сильного баланса, надежного внешнего финансирования и устойчивой макроэкономической политики наряду со слабыми перспективами роста, высоким уровнем зависимости от сырьевых товаров, невысокими стандартами управления и геополитической напряженностью».

Что же касается Moody's, то первые подвижки произошли еще в январе прошлого года, когда агентство сохранило рейтинг России на «неинвестиционном» уровне Вa1, однако улучшило прогноз по нему со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг может быть повышен, если эксперты убедятся, что уязвимость российской экономики к внешним рискам снижается, отмечали год назад в Moody's. А в конце прошлого октября в ходе ежегодно проводимой Moody's международной конференции по России и странам СНГ говорилось уже о том, что в скором времени рейтинг может вернуться на инвестиционный уровень. Как говорила тогда старший вице-президент Группы оценки суверенных рисков Кристин Линдоу, вероятность повышения рейтинга довольно серьезная в том случае, если не произойдет никаких неприятных неожиданностей или дополнительных санкций.

За прошедшие три месяца ни того, ни другого действительно не случилось. Вскоре после выборов в американский Конгресс, прошедших 6 ноября, стало известно, что США не успевают ввести новый пакет антироссийских санкций до конца 2018 года, что придало инвесторам некоторый оптимизм. Во второй половине декабря вновь стали падать цены на нефть, вслед за этим возобновилось ослабление рубля, однако уже в январе нефть вернулась на уровень порядка $60 за баррель, а рубль заметно укрепился. Дополнительным фактором уверенности в перспективах российской экономики стала опубликованная Росстатом оценка динамики ВВП за 2018 год – плюс 2,3%, что оказалось выше практически всех прогнозов. К точности этой оценки могут быть вопросы, однако для международных инвесторов это был, безусловно, важный сигнал.

«Покупайте российские долговые бумаги», – так отреагировал в своей заметке о повышении рейтинга Moody's главный валютный аналитик портала ForeLive Адам Баттон. «Решение Moody's может привести к большим притокам капитала. Moody's признало, что Россия многое привела у себя в порядок. Россия не находится в ситуации, когда падение нефтяных цен полностью ее сокрушит и приведет к неспособности платить по счетам», – отметил старший специалист по стратегии в WallachBeth Capital LLC (Нью-Йорк) Илья Фейгин для Bloomberg. В комментарии агентства также отмечено, что прошлогоднее повышение пенсионного возраста и НДС сделает вклад в усилия России по созданию резервов и диверсификации валютных активов в качестве заградительной меры против возможных новых санкций США.

Однако эти оценки не должны создавать иллюзию того, что ситуация в российской экономике качественно изменилась в сравнении с 2015–2016 годами, когда российский ВВП падал под воздействием внешних шоков.

«Важно понимать, почему рейтинг Moody's был повышен, – комментирует доцент РАНХиГС и советник по макроэкономике генерального директора БД «Открытие» Сергей Хестанов. –

Это произошло не потому, что в российской экономике вдруг все стало резко хорошо, а по совершенно другим причинам.

В течение прошлого года серьезно повысилась цена на нефть, а следовательно, выросла экспортная выручка, увеличились резервы, впервые за долгое время – с апреля прошлого года – появился профицит бюджета. Кроме того, снизился внешний долг. Все это делает надежность государственных и квазигосударственных долгов России, грубо говоря, железобетонной. Эти факторы и привели к тому, что рейтинг повысили до инвестиционного. Но смысл этого решения заключается в признании того, что шансы России не расплатиться по своим долгам в ближайшей перспективе оцениваются как низкие, дефолта по этим долгам не будет».

Но, добавляет экономист, все это, к сожалению, никак не коррелирует с экономическим ростом и экономическими перспективами. Так что если иностранные инвестиции в Россию после решения Moody's и придут, то это будут какие-то «короткие» бумаги, а при малейших рисках они уйдут обратно, как это уже не раз случалось – например, прошлой весной, когда одномоментный выход инвесторов из российского госдолга незамедлительно привел к значительному ослаблению курса рубля.

«Поэтому решение Moody's, конечно, позитивно, его надо приветствовать, но для решения задач ускорения экономического роста, стоящих перед страной, этого недостаточно», – резюмирует Хестанов.