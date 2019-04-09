Ляшко назвал Порошенко и Зеленского соревнующимися анализами пигмеями

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пигмеями, которые «могут соревноваться только анализами».

«Мы удивляемся, почему мы так живем, почему не видим перспективы. Потому что измельчали эти кандидаты. Потому что это пигмеи, которые соревноваться могут только анализами. Именно поэтому ни я, ни моя команда не поддерживает ни одного из кандидатов. Никого из тех, кто сегодня есть, мы не поддерживаем», – сказал Ляшко, передает ТАСС.

По его мнению, текущие выборы на Украине превратили в цирк и профанацию. «Кандидаты, которые претендуют на то, чтобы руководить 45-миллионной страной, чем они соревнуются? Не программами, не идеями, не путем развития, а у кого какие анализы. Вы мне расскажите, какая разница людям, которые сидят без работы и зарплат?» – подытожил он.

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Тем временем спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Украины Зеленского В.А.». Лидером объединения стал внефракционный депутат Виталий Куприй.

Сам Куприй анонсировал создание межфракционного объединения в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 8 апреля. Он заявил, что существует высокая вероятность фальсификации избирательного процесса со стороны действующего президента Петра Порошенко и призвал к противодействию этому.

Отметим, в предвыборный период Украина обсуждает не экономические и политические проблемы страны, а анализы, которые сдают Владимир Зеленский и Петр Порошенко перед дебатами. Алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было. Однако украинские СМИ сообщили, что одна из клиник, проверявшая Порошенко на наличие в крови наркотиков и алкоголя, могла быть связана с его бизнес-партнером Борисом Ложкиным.

Украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Кличко заявил об обмане со стороны и Зеленского, и Порошенко при сдаче анализов. Он также предлагал кандидату в президенты и действующему украинскому лидеру провериться во Всемирном антидопинговом агентстве.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что анализы Порошенко не изменят народный диагноз.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.