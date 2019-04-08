Эксперт рассказала об усилении общественного контроля за выполнением нацпроектов

«Когда президент обращался к Федеральному Собранию, он указал, что при реализации нацпроектов нужно учитывать мнение граждан. Общественная палата представляет гражданское общество, наша задача – обеспечить общественный контроль», – заявила газете ВЗГЛЯД член ОП Наталья Починок по итогам пленарного заседания палаты, посвященного реализации нацпроектов.

«Мы будем поднимать вопросы об организации такой системы. Система общественного контроля будет создана через два вектора: через участие наших представителей в общественных советах федеральных органов исполнительной власти и через организацию общественного контроля на местах», – пояснила Наталья Починок, председатель комиссии Общественной палаты России (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. По ее словам, работой над созданием системы контроля сейчас занимается специальная комиссия ОП.

Она отметила, что к работе над созданием системы общественного контроля за нацпроектами привлекают социальные НКО, общественников, гражданское общество, формируются общественные советы.

Починок также рассказала, что для формирования единого фронта работы по созданию системы планируется привлечь Университет Общественной палаты. Именно через университет, по ее словам, будут транслироваться стратегические задачи представителям гражданского общества, НКО, чиновникам, региональным и муниципальным общественным палатам.

Напомним, Университет ОП – это серия образовательных мероприятий, цель которых – объединить лидеров гражданских инициатив, предоставить им эффективную площадку для взаимодействия, общения и повышения качества своей работы.

Ранее в понедельник состоялось первое в этом году пленарное заседание Общественной палаты России. «Скоро будет год, как президент издал свой майский указ, и хотелось бы увидеть уже какие-то результаты. Общественные институты и общественные палаты уже несколько напрягает такая ситуация, когда нет ясных, понятных обществу планов, как будут достигнуты те цели, которые поставлены главой государства», - заявил секретарь ОП Валерий Фадеев, которого цитирует сайт палаты.

Глава Общественной палаты назвал ключевую тему заседания - это участие ОП РФ и региональных общественных палат в экспертизе предлагаемых механизмов достижения целей майского указа президента, оценка рисков и моделирование последствий предлагаемых решений.

«Главная задача - улучшение жизни людей, и мы должны быть заточены под решение этой задачи. И ее решению в первую очередь служат национальные проекты. Наша основная задача - содействие в их реализации», – заявил Фадеев, добавив, что ОП РФ будет добиваться, чтобы все сложные и важные социально ориентированные проекты в регионах обсуждались до принятия чиновниками решения.