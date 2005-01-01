В Госдуме объяснили, почему люди с татуировками опасны для службы в армии

«Если человек делает татуировку на лице, то у него, мягко говоря, слишком богатый внутренний мир, который может не стыковаться с суровыми условиями несения военной службы», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя сообщение о том, что из-за татуировок на лице рэпер Face был признан негодным к службе. Также он отреагировал на инцидент с сотрудницей ФСИН, не принимавшей на работу граждан с татуировками.

Во-первых, для армии татуировка на лице – демаскирующая деталь, а во-вторых, она является признаком определенных черт личности, уверен Шерин.

По мнению депутата, носить серьги нормально для женщины, но когда человек начинает «ввинчивать себе в лоб металлические рога, делать в ушах огромные тоннели или носить сережки одновременно в носу, в губе и в языке», то это воспринимается совершенно иначе.

«Речь тут не стереотипах, а о причинах, по которым человек принимает решение что-то делать со своим лицом, и у медицинской комиссии возникают основания предполагать, что в нестандартной ситуации у такого человека может случиться нервный срыв», – пояснил собеседник.

Депутат разъяснил, что когда человек отправляется служить в армию, он приобретает право ношения огнестрельного оружия, в том числе, когда выходит в караул. «В карауле с ним есть и другие ребята. А вдруг кто-то пошутит над его татуировкой на лице, а его хрупкий, творческий внутренний мир толкнет его на то, чтобы перестрелять весь караул из автомата? И комиссия на всякий случай перестраховывается», – заметил Шерин.

От того, что рэпер Face не пойдет на военную службу, армия ничего не потеряет, уверен Александр Шерин. «Такое ощущение, что Face сильно расстроился от того, что не сможет служить в армии... Если так, то он может пойти на альтернативно-гражданскую службу, есть очень много мест, где его могут взять – где надо ухаживать за престарелыми больными, выносить судно», – посоветовал депутат.

Несмотря на то, что нанесение татуировок на лицо действительно может стать способом избежать воинской службы, собеседник уверен, что он не станет популярным методом.

«Даже после такого инцидента не думаю, что нормальный адекватный человек сделает себе татуировку, чтобы не пойти в армию. Если обычный среднестатистический гражданин жил, жил, а потом, услышав историю про Face, набил себе татуировку, то скорее всего, у этого человека существуют проблемы», – полагает депутат.

Шерин отметил, что причины нанесения татуировки бывают разные и нельзя исключить ситуацию, при которой человек хочет таким способом скрыть шрам, однако если это делается исключительно для того, чтобы не пойти в армию, то такое поведение, по мнению депутата, только облегчает работу медицинской комиссии. «Для психиатра и психолога, которые будут обследовать данного призывника, вопрос о его профпригодности для ВС решен», – заключил Шерин.

Комментируя же сообщение о том, что ФСИН начала проверку в отношении сотрудницы, которая отказывалась принимать на работу соискательниц с маникюром и татуировками, собеседник отметил, в каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно.

«Бывают начальники-самодуры, бывают слишком жесткие требования и перегибы, тут надо разбираться, но во ФСИН есть определенные требования к службе. Если женщине приходится общаться с мужчинами, которые находятся в местах лишения свободы и долго находятся без внимания противоположного пола, возможно, существуют внутренние требования дресс-кода, чтобы не быть вызывающе-привлекательной», – пояснил собеседник.

Также Шерин отметил, что в преступном мире существует определенная иерархия татуировок и человеку, идущему работать во ФСИН, не стоит сливаться с теми, кем он занимается. «ФСИН – не рядовая, а военизированная организация. Возможно, там есть свои требования, которые не подлежат разглашению», – предположил депутат.

Напомним, ранее военкомат счел татуировки на лице рэпера Face психическим расстройством, по этой причине исполнитель не будет служить в армии.

А ФСИН проводит проверку в отношении сотрудницы военно-врачебной комиссии, не допустившей на службу в органы уголовно-исполнительной системы граждан с татуировками и маникюром.