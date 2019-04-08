Сотрудницу ФСИН проверят из-за отказа брать на работу кандидатов с татуировками

Федеральная служба исполнения наказаний проверит сотрудницу военно-врачебной комиссии, которая не допустила на службу в органы уголовно-исполнительной системы граждан с татуировками и маникюром.

«В этой комиссии одна из руководителей решила не принимать во ФСИН людей, у которых есть наколки, татуировки. Ей они не нравятся. Но вообще-то нет на территории Российской Федерации таких законов, по которым были бы как-то ограничены в правах люди, имеющие татуировки. Это ее бредовые хотелки. В отношении нее мы сейчас начали проверку, потому что из-за нее много прекрасных парней и девчонок не прошли на работу за прошлый год», – рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко изданию «Говорит Москва».

Он также уточнил, что еще одной причиной отказа был маникюр у женщин на руках.

«Я лично считаю, что ее саму нужно проверить на ВВК (военно-врачебная экспертиза), но сперва проведем служебную проверку», – добавил Максименко.

Ранее сообщалось, что рэпера Face признали негодным к воинской службе из-за татуировок на лице.