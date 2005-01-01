Первые новейшие истребители Су-57 отправят в Крым

Новейшие серийные истребители пятого поколения Су-57 первым получит один из авиационных полков Южного военного округа.

На данный момент в Минобороны обсуждают, в какую именно часть отправить первые истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиационный полк в Крымске или в 38-й истребительный авиаполк на аэродроме Бельбек под Севастополем, пишут «Известия».

По словам бывшего командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, Южный военный округ выбран не случайно, так как на сегодня это стратегическое направление считается напряженным.

«В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель – уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная», – подчеркнул Горбенко.

Как поступят с устаревшими истребителями Су-27 пока не известно. Обычно такую технику отправляют на авиазавод для модернизации, либо снимают с вооружения и списывают.

Напомним, Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Истребитель может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Кроме того, он способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей.

Ранее Россия заявила о готовности продать Китаю истребители Су-57.

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