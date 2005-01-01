Авиация нанесла удар по бывшим позициям сил США в Ливии

Самолет ВВС, поддерживающих правительство национального согласия Ливии, нанес удар по аэродрому военной базы Эль-Ватыя, сообщают СМИ.

Удар нанесен приблизительно в 130 км от Триполи, об ущербе и жертвах не сообщалось, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Прежде на базе ливийских ВВС Эль-Ватыя были расквартированы подразделения США.

Бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил Al Arabiya, что ЛНА продвигается «к главным районам востока Триполи». У войск «большой потенциал», так как они «извлекли пользу из уроков прошлых сражений».