Пригожин жестко ответил на призыв Лебединского к России «кланяться Украине»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление советского и российского певца Алексея Лебединского, выступающего под псевдонимом Профессор Лебединский, о том, что Россия должна «кланяться в ноги» Украине.

Пригожин считает, что позиция Лебединского обусловлена его личной неустроенностью: в США певец не сумел добиться успеха, а теперь пытается найти виноватых.

«Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой? Он что в своей жизни сделал, кроме того, что спел «Я убью тебя, лодочник»? На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать?» – сказал Пригожин телеканалу «Рен ТВ».

Продюсер призвал музыканта конкретизировать, за что именно российская сторона должна просить прощения, а также – кто именно должен приносить извинения.

Что касается намерений Лебединского переехать на Украину, то, по мнению Пригожина, певец нигде не найдет себя.

Напомним, в интервью украинским СМИ Лебединский заявил, что Россия «должна попросить прощения» у Украины и «поклониться в ноги в знак признания своих преступлений».